Meevaller Noordenveld dankzij grondverkoop

De gemeente Noordenveld houdt ruim twee miljoen over (foto: Google Street View)

RODEN - De gemeente Noordenveld heeft 2016 afgesloten met een overschot van ruim twee miljoen. De meevaller is vooral te danken aan meer grondverkoop in de uitbreidingsplannen Lange Streeken in Peize en het Roderveld in Roden.

Het college van B en W maakte vanmorgen het jaarresultaat bekend. Een half miljoen gaat naar projecten voor dit jaar. De resterende anderhalf miljoen gaat naar de algemene reserve en naar de reservepot voor grondexploitatie.



Centrumvisie Roden

Ook maakte het college de investeringsplannen voor de komende jaren bekend. Zo willen B en W in één keer 7,5 ton op tafel leggen voor de centrumvisie van Roden. Van de provincie Drenthe is hetzelfde bedrag toegezegd, en ook vanuit de vastgoedsector en ondernemers moet er geld komen.



"Daarmee kunnen we straks voor dik twee miljoen ons centrum opknappen, de leegstand wegwerken en ook de route door het dorp verbeteren", aldus wethouder Henk Kosters. Een projectleider is inmiddels met de centrumvisie bezig, en voor de zomer verwacht Kosters de eerste schets. "Eind dit jaar hopen we de centrumvisie vast te stellen", zegt Kosters.



12 miljoen voor scholen

Voor vervanging van vier basisscholen en een gymzaal in Roden is er vanaf 2018 twaalf miljoen beschikbaar. Het gaat om de Vlinderhof en de Veenster in Veenhuizen die samen onder één dak komen, om De Marke en De Parel in Roden, de gymzaal in Roden aan het Nijlandspark, en De Flint in Nietap.



Ook wil het college vanaf volgend jaar jaarlijks 30.000 euro steken in activiteiten rond het gevangenisdorp Veenhuizen, ter ondersteuning van de Werelderfgoedstatus die volgend jaar afkomt. "Na het succes van Pauperparadijs, willen we ook volgend jaar iets speciaals in Veenhuizen organiseren, want we krijgen dan de Unesco-status van Werelderfgoed. En we schrijven dan ook 200 jaar koloniegeschiedenis. Daaromheen willen we zeker iets bijzonders doen", aldus burgemeester Klaas Smid. "En dat mag ook wat geld kosten."



Landinrichting Veenhuizen

Verder wil de gemeente de komende jaren het land rond Veenhuizen herinrichten, in samenwerking met de provincie. Voor dit landinrichtingsproject staat nog geen bedrag gereserveerd. Eerst moet er duidelijkheid komen over de financiële gevolgen van de overdracht van eigendommen in Veenhuizen van rijk naar gemeente, en is er nog overleg over investeringen in landschap en recreatie.



De provincie heeft inmiddels een Landinrichtingscommissie Veenhuizen ingesteld. Eind dit jaar moet er een concept-landinrichtingsplan liggen voor verbetering van het landschap rond Veenhuizen voor boeren en recreatie.



De gemeenteraad van Noordenveld bespreekt de Perspectiefnota 2018 op 26 juni.

Door: Margriet Benak