Motorrijder overleden bij aanrijding op N34 [update]

Motorrijder overleden na aanrijding Odoorn (foto: Van Oost Media)

ODOORN - Op de N34 bij Odoorn is na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een motor een motorrijder om het leven gekomen.

De N34 is afgesloten. In de file die na het ongeval ontstond heeft ook een kop-staartbotsing plaatsgevonden. Daarbij raakten twee personen lichtgewond. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.



Over de toedracht van het ongeval kon de politie nog niets zeggen.