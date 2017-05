Ondernemersfabrieken gaan door

ASSEN - De Ondernemersfabrieken gaat nog drie jaar door. Het Drents Parlement stemde vandaag voor het voortzetten van het project om startende ondernemers te helpen.

Het project De Ondernemersfabrieken moet het ondernemersklimaat in de provincie verbeteren en stimuleren. In Drenthe zijn er drie locaties. In Assen Emmen en Hoogeveen Startende ondernemers kunnen bij een Ondernemersfabriek bijvoorbeeld terecht voor een werkplek, een coach of mentor of om een training te volgen.De PVV was de enige partij die tegen de voortzetting van De Ondernemersfabrieken stemde. PVV-Statenlid Harry Bronts vroeg zich openlijk af wat de meerwaarde is van het project. Hij vindt het aantal gerealiseerde banen te weinig. Ook Sterk Lokaal-fractievoorzitter Aimée van der Ham was kritisch: "De opbrengst is tot nu toe matig. Wij stemmen voor voortzetten maar gaan de resultaten kritisch volgen."Gedeputeerde Brink beloofde het Drents Parlement om ieder jaar verslag te doen van de resultaten van de ondernemersfabrieken. Volgens Brink gaat het in dit project niet alleen om de drie fysieke ondernemersfabrieken: "Het is een heel ecosysteem om beginnende ondernemers te helpen."De ondernemersfabrieken gaan de provincie de komende drie jaar 410.000 euro kosten.Het RTV Drenthe-programmabesteedde afgelopen maand aandacht aan de Ondernemersfabriek. In het programma werd geopperd om de Ondernemersfabriek ook in Meppel te vestigen. Daarmee wordt de zichtbaarheid van deze helpende hand voor startende ondernemers groter. En het moet de drempel voor Meppeler starters om binnen te lopen kleiner maken.