Treant bescheiden in zwarte cijfers 2016

EMMEN/HOOGEVEEN/STADSKANAAL - De Treant Zorggroep heeft 2016 afgesloten met een bescheiden winst over 2016: 800.000 euro. De ziekenhuizen draaiden verlies, de centra voor wonen en zorg boekten een positief resultaat.

De ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal hebben samen een negatief resultaat van 5,4 miljoen euro. Dat komt omdat er volgens Treant bestuursvoorzitter Carla van de Wiel fors is geïnvesteerd: "We hebben een Da Vinci-operatierobot voor prostaatchirurgie en een PET-CT scan aangeschaft en een nieuw operatiekamercomplex in het Refaja in Stadskanaal gebouwd. Ook de opzet van het Mammacentrum in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en de bouw van een nieuwe Spoedeisende Hulp in het Scheperziekenhuis Emmen zijn forse investeringen geweest. Ook hebben alle drie de ziekenhuizen nu één ICT systeem en één systeem voor patientendossiers."De zeventien centra voor wonen en zorg (de care-organisatie) boekten winst: 6,2 miljoen euro. Volgens Van de Wiel doen de zorginstellingen het gewoon goed, ook financieel. Voor de ziekenhuisgroep is er volgens de bestuurder nog veel werk aan de winkel. "We zetten de komende jaren alles op alles om de bedrijfsvoering te verbeteren.""We willen topzorg blijven bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners van onze regio”, aldus Van de Wiel. Dat vraagt om investeringen die het financiële resultaat de komende jaren zullen beïnvloeden. Tegelijk verwachten we de komende jaren de kosten structureel te verlagen waardoor we binnen een paar jaar een gezondere financiële huishouding zullen hebben."De totaalomzet van de drie ziekenhuizen was in 2016 bijna 336 miljoen euro. De ziekenhuizen hebben één van de de laagste ziekteverzuimcijfers van Nederland.