Emmen gaat stem-app na de zomer testen

EMMEN - Emmen gaat het stemmen via de mobiele telefoon na de zomer testen. Dit zegt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen.

Zijn gemeente ontwikkelt samen met de gemeenten Almelo, Hollands Kroon, Lingewaard en Molenwaard en de Technische Universiteit Delft een speciale stem-app.Volgens Van Oosterhout kan het stemmen per mobiele telefoon al na de zomer getest worden bij de ontwikkeling van projecten in de gemeente Emmen. ‘Denk bijvoorbeeld aan de centrum vernieuwing van Schoonebeek. Dat lijkt me een prima gelegenheid om op deze manier de mening van de inwoners te peilen. Ik denk dat dit veilig kan en dat gaan we bewijzen” aldus Emmens eerste burger.Van Oosterhout hoopt samen met de andere gemeenten voldoende kennis en ervaring te verzamelen om de stem-app op den duur ook bij gemeenteraad of Tweede Kamer verkiezingen te kunnen gebruiken. Begin deze maand toonde minister Plasterk zich nog een fel tegenstander van het Emmer experiment.De vijf gemeenten hebben deze week een gesprek gehad met minister Plasterk. “Dat was een goed gesprek", geeft Van Oosterhout aan. "Het is de minister duidelijk geworden dat wij geen schaduwverkiezingen gaan organiseren, maar beginnen te testen met lokale initiatieven. En dat ondersteunt hij van harte."