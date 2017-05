Stekelvarken ontsnapt in Hollandscheveld

Het stekelvarken is al langer dan een week vermist (Foto: Pixabay)

HOLLANDSCHEVELD - In Hollandscheveld wordt al langer dan een week een stekelvarken vermist. Het dier ontsnapte in de omgeving van de Opgaande.

Nel Kwantes van Stichting Amivedi bevestigt dat het dier nog steeds niet gevonden is.



Gevaarlijk?

Stekelvarkens komen normaal gesproken voor in het noorden van Afrika. Het dier heeft scherpe stekels van wel dertig tot veertig centimeter lang. Wanneer het met rust gelaten wordt, is een stekelvarken ongevaarlijk. Maar voelt het zich bedreigd, dan zet het zijn vlijmscherpe stekels op en kan het aanvallen.



Diepe wonden

De stekels kunnen diepe wonden veroorzaken en blijven haken in huid van zowel mens als dier. Die wonden kunnen lelijk gaan ontsteken. Wie het dier tegenkomt wordt gevraagd contact op te nemen met Stichting Amivedi.



Vanaf 1 juli 2017 komt het stekelvarken op de lijst van niet-toegestane huisdieren. Wie al een huisdier heeft dat op de nieuwe verbodslijst staat, mag het echter houden.



RTV Drenthe komt graag in contact met de eigenaar van het stekelvarken. Bent of kent u de eigenaar, bel dan met 0592 - 338080 of stuur een e-mail naar redactie@rtvdrenthe.nl