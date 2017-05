Ook gemeenteraad positief over huiskamer Langelo

RODEN - Dat de dorpsbewoners van Langelo graag een eigen huiskamer willen, moge duidelijk zijn. De publieke tribune bij de raadsvergadering van vanavond zat niet vaker zo vol.

En het mocht baten, want de boodschap kwam over bij de gemeenteraad. Ook zij zijn, net als het college van burgemeester en wethouders, positief over de komst van een buurthuis in het dorpscafé van Langelo.Dorpsbelangen wil van het leegstaande café Bralts in Langelo een dorpshuis maken en hoopt dat de gemeente het café aankoopt. Dat doet de gemeente niet. Wel wil Noordenveld geld beschikbaar stellen om het café deels over te kopen en garant staan voor een lening om de kroeg te kopen.Dit betekent dat er behoorlijk wat druk op de dorpsvereniging komt te staan om dit financieel te bolwerken. Toch blijft Dorpsbelangen enthousiast. Secretaris Kisten Ipema: "Voor ons gaat het plan niet over financiën of over gebouwen. Het gaat om mensen en over activiteiten om de saamhorigheid in ons dorp te behouden.""Hoe makkelijk willen we het krijgen?" Zegt Robert Meijer (VVD). "We krijgen een prachtig plan aangeboden, dat door zeker de helft van het dorp wordt gedragen, al dan niet het hele dorp. Vrijwilligers: succes. Maak er wat moois van!"Het meest genoemde kritiekpunt van de partijen: wat als de stichting het financieel niet redt. Wat doen we dan? Daar is wethouder Reint-Jan Auwema duidelijk over: "Loslaten in vertrouwen. Ja, er zitten risico's aan. Maar die neemt het dorp Langelo nu en dat is moedig. Ik vind het een fantastisch initiatief."Het café is nu al dé ontmoetingsplek van het dorp, in tegenstelling tot het dorpshuis. Elf verschillende clubs komen er samen. De inwoners biljarten en kaarten en ook de toneelvereniging oefent er en treedt er op. Het eigenlijke dorpshuis in de oude school heeft veel achterstallig onderhoud en bovendien vinden de dorpelingen het er ongezellig.Op 14 juni beslist de raad definitief over het voorstel.