Wethouder Wekema verbaasd over plotselinge vertrek bestuur Mensinge

RODEN - "Dit is uiterst teleurstellend", zei wethouder Alex Wekema vanavond tegen de raad van de gemeente Noordenveld over het plotselinge vertrek van het bestuur van Landgoed Mensinge.

Gisteravond maakten de directie en het bestuur van het landgoed bekend te stoppen. Dit terwijl ze eerder nog hadden toegezegd het besluit van de raad loyaal uit te voeren. "Het waren twee roerige dagen", zegt de wethouder dan ook.De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Het landgoed raakte daardoor in financiële nood. De schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.Twee weken geleden gaf de gemeente het bestuur de opdracht om een saneringsplan te maken om de organisatie weer gezond te maken. Dat houdt in dat het landgoed vooral zou moeten draaien op vrijwilligers, met minder personeel.Volgende week beslist het college van burgemeester en wethouders over hoe het nu verder moet met het stuurloze Landgoed Mensinge. Volgens bestuursvoorzitter Ton Driessen zal er snel een nieuw bestuur benoemd moeten worden. "Al of niet op interim-basis. Wij hebben in ieder geval aan de wethouder van Cultuur toegezegd dat wij zeker twee maanden de tijd nemen voor een verzorgde overdracht. We moeten het op een nette manier overdragen."Ondertussen draait het landgoed wel gewoon door. Zo is Havezate Mensinge op Tweede Pinksterdag nog gewoon open op de Dag van het Kasteel.