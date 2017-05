Joost Dijkema uit Rolde nieuwe stadsmuzikant van Groningen

GRONINGEN - De uit Rolde afkomstige zanger en gitarist Joost Dijkema is woensdagavond gekozen tot stadsmuzikant van Groningen.

Dijkema volgt de huidige stadsmuzikant Moti op. Hij moest het op het podium van Vera in de finale opnemen tegen The Given Horse en Lou de Leeuw.De stadsmuzikant schrijft minimaal een keer per jaar een nummer over de stad Groningen.