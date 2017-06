Politie schiet bij achtervolging in Rolde [update]

De politie loste schoten in Rolde (foto: Persbureau Meter) De gestolen BMW raakte van de weg in Appingedam (foto: Persbureau Meter) Waarom en hoe vaak er is geschoten wordt onderzocht (foto: Persbureau Meter)

ROLDE - De politie heeft vannacht rond middernacht geschoten toen ze de bestuurder van een gestolen auto aan probeerde te houden. Dat gebeurde op de Grolloërstraat in Rolde.

Toen agenten de 18-jarige bestuurder uit Arnhem aanhielden, gebeurde er iets waardoor de agenten zich genoodzaakt zagen hun pistool te trekken en te schieten. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk, volgens de politie. "Ook weten we niet of het gaat om waarschuwingsschoten, of dat er gericht is geschoten."



Klem op parkeerterrein

Vervolgens ging de verdacht er in de BMW vandoor. Na een achtervolging reed hij zich in Appingedam klem op het parkeerterrein van een fastfood-keten. Toen hij probeerde te ontsnappen, kwam hij met de auto in een sloot terecht.



Vervolgens is de man aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Omdat hij volgens de politie mogelijk licht gewond was geraakt, is hij onderzocht door een arts. Later bleek er geen letsel te zijn.



De politie kan nog niet zeggen waarom en hoe vaak er is geschoten. Dit wordt onderzocht door de Rijksrecherche.