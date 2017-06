'Maak haast met aanmelden voor glasvezel Midden-Drenthe'

BEILEN - Coöperatie Sterk Midden-Drenthe spoort inwoners van die gemeente aan om haast te maken met het inschrijven voor internet via de glasvezelverbinding.

Eerder hadden zich genoeg mensen aangemeld, maar de twee providers waarmee zou worden samengewerkt trokken zich terug. Nu zijn er drie nieuwe providers gevonden die het willen proberen, maar de inwoners moeten zich daarom wel opnieuw inschrijven.Peter de Vries van Sterk Midden-Drenthe: "We hebben er alle vertrouwen in dat we de drempel van 65 procent wel halen. Het punt is alleen dat de mensen zich zo snel mogelijk moeten inschrijven, zodat we zeker weten dat we daadwerkelijk achter elke voordeur glasvezel kunnen aansluiten."De huidige internetverbindingen in de gemeente zijn langzaam, zo stelt De Vries. "Er is een enorme behoefte aan snel internet. Daarom weten we dat het met de aanmeldingen wel goed komt. Maar we hebben ze wel liever gisteren dan vandaag binnen!"