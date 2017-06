Kippenboeren moeten binnen tien jaar fijnstof halveren

ASSEN - Pluimveehouders moeten het fijnstof dat zij uitstoten binnen tien jaar met minstens de helft terugbrengen. Dat vinden staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Het fijnstof dat pluimveebedrijven verspreiden schaadt de gezondheid van hun buren, stelden onderzoekers vorige zomer vast. Die mensen hebben bijvoorbeeld vaker longontsteking dan mensen die ver van een boerderij wonen.Van Dam en Dijksma hoopten de halvering eerder dit jaar met de boeren te kunnen afspreken, maar die zetten de hakken in het zand. De beide PvdA'ers treffen nu voorbereidingen om de maatregel af te dwingen, in de hoop dat een nieuw kabinet hun werk afmaakt, schrijven ze vandaag aan de Tweede Kamer.De staatssecretarissen zetten een reeks andere maatregelen al wel door. Zo trekt Van Dam over de komende vier jaar 1,6 miljoen euro uit om stallen te ontwikkelen waaruit minder fijnstof vrijkomt. Dijksma vergemakkelijkt de invoering van nieuwe technieken om fijnstofuitstoot tegen te gaan.