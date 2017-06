Geen Alpe d'HuZes voor directeur van De Nieuwe Kolk

ASSEN - Ongeveer zeventig Drenten gaan vandaag de Alpe d'Huez op voor het goede doel. Ze doen dat fietsend, wandelend en hardlopend. Iemand die ook mee zou gaan, maar niet kan door een blessure, is directeur van De Nieuwe Kolk in Assen, Hilko Folkeringa.

"Ik zou nu eigenlijk bij de Alpe d'HuZes moeten staan. Sterker nog: ik zou op dit moment de berg op moeten lopen, hardlopend. Maar ik raakte twee maanden geleden geblesseerd aan mijn rug. Bij het snoeien viel ik van een trap. Ik ben er dus niet bij en dat is enorm jammer", zegt Folkeringa.Het Centrum Leven Met Kanker (CLMK) doet vanuit Assen met drie teams mee. De meeste van de dertig sporters zijn al om half vijf vanochtend begonnen aan de tocht op de Alpenreus. "Wij zijn met die teams bezig om 55.000 euro op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Wij zitten op dit moment op ruim 50.000 euro en wij gaan onze doelstelling halen. Wat dat betreft ben ik verheugd waar we het allemaal voor doen."Folkeringa wil volgend jaar wel meedoen, want hij heeft er de pest in. "Ik moet eerlijk zeggen: ik dacht dat het meeviel. Het begint vandaag echt wel te kriebelen en ik baal behoorlijk. Dus ik wil het volgend jaar als deelnemer opnieuw gaan proberen. Voor de mensen die daar nu wel zijn: zet 'm op daar!"De directeur herstelt op dit moment van zijn rugblessure. "Het is zo zwaar, dat ik recentelijk pas mijn eerste looptraining heb gedaan. Letterlijk met pijn en moeite trainen. Het is een pittige loop daar in Frankrijk met 13,5 kilometer bergop en een stijgingspercentage tussen de 8,5 en 10 procent. Het is geen kattenpis", zegt Folkeringa.Een rechtstreeks verslag van de Alpe d’HuZes is tot 17.00 uur te zien op TV Drenthe en via deze link