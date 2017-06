'Bezwaar omwonenden tegen vergunning Pauperparadijs ongegrond'

VEENHUIZEN - De bezwaren van drie inwoners van Veenhuizen tegen een nieuwe reeks voorstellingen van Het Pauperparadijs zijn ongegrond verklaard. De onafhankelijke bezwarencommissie wees de protesten af en het college van B en W neemt die beslissing over.

Drie gezinnen maakten, net als vorig jaar bij de eerste editie, bezwaar tegen de komst van 52 nieuwe voorstellingen van Het Pauperparadijs op het binnenterrein van het Gevangenismuseum.Vorig jaar werd het stuk 42 keer opgevoerd. Het theaterspektakel was daarmee volledig uitverkocht. Maar extra voorstellingen liet de vergunning niet toe. Voor dit jaar hebben B en W van Noordenveld toestemming gegeven voor 52 opvoeringen.De omwonenden hebben geen zin in opnieuw een zomer waarin hun rust wordt verstoord. Bovendien werd vorig jaar volgens de bezwaarmakers gezegd dat het theaterspektakel eenmalig zou plaatsvinden. Dat er nu een tweede reeks komt, is volgens hen tegen de afspraken in. En nog erger vinden ze het, dat er nu nog meer voorstellingen komen.Volgens de bezwarencommissie heeft Noordenveld juist gehandeld in de vergunningsprocedure. Zo is er vooraf overleg geweest met het dorp Veenhuizen. En ook hebben geluidsmetingen vorig jaar aangetoond dat er niet te veel overlast was. Wel moet de gemeente praten met Stichting Pauperparadijs over lawaaioverlast na afloop van het theaterstuk, wat door vertrekkende acteurs wordt veroorzaakt.Wolter Lommerde, producent van het Pauperparadijs, zegt: "Wij zijn blij met de uitkomst en gaan op basis hiervan in gesprek met de bezwaarmakers om te zien welke maatregelen verder genomen kunnen worden om de belasting voor hun specifieke situatie te verminderen. Maar de voorstelling en de productionele uitgangspunten kunnen met deze uitspraak gelukkig overeind blijven."Of de gezinnen nog naar de rechter stappen, nu hun bezwaar ongegrond is verklaard, is nog niet bekend. Daarover hebben de beide advocaten, die de families vertegenwoordigen, vanmiddag nog overleg.Wel zouden de gezinnen nog in gesprek gaan met directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum om te proberen tot een oplossing te komen. "Maar", zei advocaat Ramon Brouwer toen, "eerder bleek al dat er niet heel veel ruimte is waar de partijen elkaar zouden kunnen vinden."Burgemeester Klaas Smid vindt dat er met de nieuwe vergunningprocedure voor Het Pauperparadijs zo zorgvuldig gehandeld is, dat hij een eventuele gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet ziet. "We hebben na het theaterspektakel vorig jaar uitgebreid geëvalueerd met bewoners en betrokkenen. We hebben het belang van Veenhuizen afgewogen, en ook de economische belangen. Want het geeft natuurlijk het gevangenisdorp ook een enorme uitstraling, zeker straks met de komst van de Werelderfgoedstatus. Alles bij elkaar hebben we alles goed afgewogen, wat de bezwarencommissie nu dus onderschrijft. En het lawaai na afloop dat de acteurs bij vertrek veroorzaken, dat is niet onoverkomelijk. Dat zal ook opgelost worden", aldus Smid.