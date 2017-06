Honderd gevangenen in Ter Apel willen overgeplaatst worden

TER APEL - Een groep van ongeveer honderd gedetineerden uit de gevangenis in Ter Apel heeft een verzoek ingediend om naar andere gevangenissen in het land overgeplaatst te worden.

Een aantal verzoeken is inmiddels in behandeling genomen, meldt dagblad Trouw . Volgens de advocaten van de groep willen de gevangenen overgeplaatst worden naar penitentiaire inrichtingen dichter bij familieleden, hun advocaten of bij de plaats waar hun proces loopt.De groep heeft volgens de advocaten geen rechten, die andere gevangenen wel hebben. "Ze krijgen soms jarenlang geen bezoek omdat de familie de reis naar Ter Apel niet kan betalen. En ze moeten soms acht uur reizen om zittingen bij te wonen. Dat belemmert de toegang tot het recht", stelt raadsman Niek Hendriksen in Trouw.Ter Apel opereert als enige gevangenis in Nederland als een zogeheten Vris-inrichting. Die afkorting staat voor Vreemdeling In Strafrecht. De gedetineerden hebben een strafbaar feit begaan, zijn door de rechter veroordeeld en moeten hun straf uitzitten. Zij verblijven illegaal in Nederland of zijn na hun misdrijf tot ongewenste vreemdeling verklaard. In Ter Apel is volgens Trouw plek voor 434 gedetineerden die volgens dit speciale Vris-regime worden behandeld. Driekwart van de bedden is bezet, schrijft de krant.De advocaten van de groep van honderd vinden dat het Vris-regime zijn tijd gehad heeft. "Ofwel er worden meer gevangenissen voor deze groep gedetineerden opengesteld, of ze worden verspreid en gaan pas in de laatste periode naar Ter Apel om daar te werken aan hun terugkeer naar hun vaderland."De kans dat de verzoeken worden goedgekeurd is klein. Volgens een woordvoerster kan het ministerie van veiligheid en justitie er niet aan voldoen. "Omdat het om een specifieke groep ingeslotenen gaat, namelijk vreemdelingen die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld en die na afloop van hun straf Nederland moeten verlaten. Alle inspanningen van de overheid zijn erop gericht deze Vris’ers na afloop van hun straf uit te zetten", zegt de woordvoerster tegen Trouw.