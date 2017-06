Stelling: Het gezinsleven lijdt onder de smartphone

ASSEN - Jongeren lijden onder het smartphonegebruik van hun ouders. Ze voelen zich genegeerd als pa of ma de hele dag op het schermpje zit te turen, en zelfs op verzoek de telefoon niet aan de kant legt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij naar smartphonegebruik in het gezin, volgens het AD Waar een aantal jaar geleden vooral de ouders nog liepen te klagen over kinderen die vergroeid leken te zijn met hun mobieltje, lijken de rollen nu omgedraaid. Ruim 40 procent van de ondervraagde jongeren maakt zich zorgen over het telefoongebruik van hun ouders.