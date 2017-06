Extra bussen tijdens festivals in Grolloo en Emmen

Qbuzz zet extra bussen in tijdens festivals in Grolloo en Emmen (foto: archief RTV Drenthe/Nico Swart)

GROLLOO/EMMEN - Qbuzz zet tijdens het Holland International Blues Festival in Grolloo en Retropop in Emmen voor het eerst extra bussen in.

Het bluesfestival vindt plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni. Qbuzz laat weten dat lijn 21 op de route Assen-Rolde-Grolloo tot na middernacht rijdt.



Retropop in Emmen is op zaterdag 10 juni. Stadslijn 3 rijdt tot na middernacht twee keer per uur. "Reizigers voor Retropop kunnen in- en uitstappen bij de halte Kraaienveld. Vanaf deze halte wijzen bordjes de weg voor de looproute naar Retropop aan de Rietlandplas. Na afloop van het evenement vertrekt een extra bus vanaf de halte Kraaienveld via station Emmen, Borger P+R, Gieten knooppunt, Westlaren N34 naar Groningen", aldus Qbuzz.