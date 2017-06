Verongelukte motorrijder is 39-jarige man uit Emmen

ODOORN - De motorrijder die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de N34 bij Odoorn, is een 39-jarige man uit Emmen.

Het slachtoffer kwam met zijn motor in aanrijding met een vrachtwagen. De man is ter plekke overleden. De vrachtwagenchauffeur, afkomstig uit Markelo, raakte niet gewond bij het ongeluk.De N34 was na het ongeluk lange tijd afgesloten voor verkeer.