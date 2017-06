Definitief kurk in plaats van 'discussiekorrel' op kunstgrasvelden in Emmen

EMMEN - Er komt definitief kurk op de nieuwe kunstgrasvelden van voetbalvereniging SVBO uit Emmen. En als er in de toekomst bij andere velden nieuw kunstgras moet komen, dan kijkt de gemeente ook naar een andere invulling die in de plaats komt van rubbergranulaat.

Rubbergranulaat zorgt al maandenlang voor discussie, het sporten op kunstgras met de zwarte vermalen korrels zou mogelijk ongezond zijn.De zwarte korrels - vermalen stukjes autoband - kwamen in een kwaad daglicht te staan na een uitzending van Zembla. De korrels zouden mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. Daarna volgden veel rapporten die juist het tegendeel beweerden, onder andere van het RIVM.De gemeente Emmen wil die discussie nu verder ontlopen en kiest ervoor om te kijken naar andere invulling voor kunstgras. De gemeente laat weten dat op de velden waar nu nog wel rubbergranulaat ligt, nog prima kan worden gesport. Die invulling is nodig om het kunstgras net zo te laten reageren op een bal als bij normaal gras.De voetbalclub uit Barger-Oosterveld is de eerste club waar de gemeente nu dus kiest voor kurk in plaats van rubbergranulaat. "Maar in de toekomst kunnen we bij andere clubs ook kijken naar een andere invulling van het kunstgras", vertelt gemeentewoordvoerder Mirjam Blaak.De extra kosten voor het gebruik van kurk in Barger-Oosterveld zijn 130.000 euro.