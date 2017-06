OM: Ziggo-oplichter moet voor straf werken

Een 34-jarige man uit Schoonebeek heeft Ziggo opgelicht (foto: ANP/Marcel van Hoorn)

ASSEN/SCHOONEBEEK - Een 34-jarige man uit Schoonebeek hoorde voor het oplichten van de kabelexploitant Ziggo een werkstraf van honderd uur tegen zich eisen. Daarnaast vindt het Openbaar Ministerie dat de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd moet krijgen.

De man bekende tegenover de rechters dat hij in de periode van 2008 tot 2015 meermalen op diverse adressen goederen en diensten via Ziggo bestelde, maar nooit betaalde. Meerdere goederen zijn via internet doorverkocht.



Tros Opgelicht

De zaak kwam aan het licht doordat de man een storingsmonteur belde. Die herkende de beller als een oplichter die voorkwam in het televisieprogramma Tros Opgelicht. De monteur lichtte zijn baas in. De man uit Schoonebeek had ook op adressen in Zwartemeer, Borger en Emmen gewoond en besteld. Alle rekeningen bleven onbetaald.



Vrouw

De man kreeg in 2015 nog voor oplichting een werkstraf opgelegd. De huidige zaken hadden toen ook meegenomen moeten worden. Om die reden eiste de officier opnieuw een werkstraf. Een 29-jarige vrouw uit Schoonbeek stond terecht als medepleger. De officier zag hier voor onvoldoende bewijs en vroeg vrijspraak. De vrouw zou wel hebben geprofiteerd. Maar dit werd haar niet verweten.



De kabelexploitant diende een schadevordering van ruim 12.600 euro in. Die was volgens de officier te ingewikkeld voor dit strafproces en zou verwezen moeten worden naar de civiele rechter.



De uitspraak volgt over twee weken.