Gratis wifi Oranje blijft, ondanks sluiting azc

ORANJE - De inwoners van Oranje kunnen gebruik blijven maken van het gratis draadloos internet, ondanks de eerdere sluiting van het asielzoekerscentrum.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de ChristenUnie. Oranje kreeg van de gemeente gratis wifi, omdat met de komst van het asielzoekerscentrum het internet in het dorp aanzienlijk trager was geworden.Het asielzoekerscentrum gaat sluiten, alle bewoners zijn al vertrokken. Dit heeft te maken met de lage instroom van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloot een aantal locaties eerder te sluiten, waaronder Oranje.Inwoners klaagden voor de komst van de gratis wifi over traag internet. Een technische verklaring was daarvoor moeilijk te vinden. De gemeente constateerde dat het internet in het dorp trager was geworden, sinds de komst van het azc. Daarop besloot de gemeente een wifi-netwerk aan te leggen waar de inwoners gratis gebruik van mochten maken.Het wifi-netwerk blijft toegankelijk tot de komst van een glasvezelverbinding. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in oktober opgeleverd worden.