Ruim dertig 'toekomstige bewoners' voor duurzaam buurtschap bij Beilen

BEILEN - Ruim dertig mensen hebben zich gemeld bij de gemeente Midden-Drenthe, die een kavel willen op het Lievingerveld, aan de oostkant van Beilen langs de Beilerstroom.

Het Lievingerveld moet een duurzaam buurtschap worden. Er ligt geen riolering, er zijn geen wegen of andere infrastructuur. Ook staan er nog geen huizen. Normaal gesproken is dit aangelegd in een nieuwe woonwijk, maar de gemeente gaat dat bij de nieuw te bouwen wijk niet doen.De toekomstige bewoners van de wijk zullen het allemaal zelf moeten doen. Vanaf maart konden geïnteresseerden zich melden bij de gemeente voor een kavel. Dat hebben 33 mensen gedaan.De kavels zouden voor de zomer in de verkoop gaan, maar dit is vertraagd doordat de Natuur en Milieufederatie Drenthe bezwaren tegen de plannen heeft.Volgens de Natuur en Milieufederatie Drenthe is de locatie niet goed en is nergens gewaarborgd dat het een duurzame wijk wordt. "Misschien kunnen we de gemeente overtuigen om enkele aanpassingen te doen", zei directeur Judith van den Berg van de federatie in maart.De federatie en de gemeente zijn in gesprek geweest. "Zij hadden goede punten", vertelt wethouder Dennis Bouwman. De wethouder wijst hierbij op het punt van de duurzaamheid. "Dat hebben wij in het bestemmingsplan nergens gewaarborgd, dat het een duurzame wijk moet worden."De gemeente past het bestemmingsplan aan en gaat daarna weer in gesprek met de Natuur en Milieufederatie. Na de zomer moet de gemeenteraad akkoord gaan.