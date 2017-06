Alpe d'HuZes: 'Mensen komen lachend en huilend over de finish'

BOURG D'OISANS (FRA) - Hij is één van de velen die vandaag, voor het goede doel, de Alpe d'Huez beklimt. Harry Trip uit Assen. Hij vertrok vanochtend met honderden anderen op de fiets om de 'Nederlandse berg' te beklimmen. Naast fietsend doen de deelnemers ook hardlopend en wandelend mee.

Trip doet sinds 2010 mee aan het beklimmen van de Alpenreus. Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers onder het motto 'opgeven is geen optie' op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker."Ik heb zelf ook kanker gehad. En ik vroeg het team Centrum Leven Met Kanker (CLMK), dat ik sponsorde, of ik mee mocht. Sindsdien ben ik er een beetje mee besmet", zegt Trip. De Assenaar bereikte iets na twaalven de top van de berg. "De sfeer is geweldig. Ik sta nu op de finish en het is één groot feest. Mensen komen lachend en huilend over de finish. Een geweldig evenement!"Het CLMK is vandaag met drie teams in Frankrijk en wil minstens 60.000 euro ophalen voor KWF Kankerbestrijding. "Het streven is 2500 euro per persoon, dus keer 25. Dat is heel moeilijk te halen, maar er komt nog geld binnen. We zitten al over de 50.000 euro, dus dat is mega. Wij zijn daar heel erg tevreden over. We danken alle sponsoren die geld overmaken", zegt Trip.Trip kijkt tevreden terug op zijn prestatie. "Ik wil niet opscheppen, maar ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad als dit jaar. Het viel mij mee. We zijn met 25 mensen en het gaat prima. Steen Hoek uit Oosterstreek is zelfs bezig met de vierde beklimming en die gaat de zes halen. Voor zover ik het kan overzien gaat het met iedereen hartstikke goed."Veel deelnemers hebben zelf kanker, kanker gehad of hebben een familielid die geraakt is door de ziekte en dat leidt volgens Trip tot ontroering. "Je ziet emotie. Mensen zijn moe en ze hebben allemaal 'iets op de bagagedrager'. Kanker in de familie en soms in de hele nabije familie. Mensen worden emotioneel en vliegen elkaar om de nek. En anderen juichen en lachen. Het publiek is enthousiast en moedigt iedereen aan. Het is één groot feest."Een rechtstreeks verslag van de Alpe d’HuZes is tot 17.00 uur te zien op TV Drenthe en via deze link