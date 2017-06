Jan Hoekema gaat van Aa en Hunze naar Langedijk

GIETEN - Jan Hoekema, nu nog waarnemend burgemeester van Aa en Hunze, wordt waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk.

Hoekema is vanaf maart dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze en daarvoor was hij vanaf 2007 burgemeester van de gemeente Wassenaar. Van 1994 tot 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor D66. Van 2003 tot 2007 was hij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. D66'er Hoekema is 65 jaar.De waarnemend burgemeester van Langedijk zal per 20 juli 2017 in functie treden. Vanavond wordt bekend gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze is.