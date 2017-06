Midden-Drenthe houdt miljoenen over

BEILEN - Ruim 3,9 miljoen euro houdt de gemeente Midden-Drenthe over op de jaarrekening 2016.

Net als vorig jaar komt het overschot door lagere uitgaven in het sociale domein. Ruim 3,5 miljoen wil het college van burgemeester en wethouders stoppen in de reserves."Wij willen een goede basis aan het nieuwe college en de gemeenteraad meegeven", doelt wethouder Dennis Bouwman op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "Wij zien op andere plekken toch tegenvallers voor de komende jaren."Ondanks het overschot uit het sociale domein, heeft de gemeente alle gevraagde zorg kunnen bieden. "We hebben zelfs een bezuiniging van de huishoudelijke hulp kunnen terug draaien", zegt de wethouder. Daarnaast kijkt de gemeente ook naar nieuwe initiatieven op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning. "Dit doen wij samen met dorpen. Dorpszorg is daar een mooi voorbeeld van."Dorpszorg heeft er onder meer in Elp voor gezorgd dat er eens in de zoveel tijd samen gegeten wordt en er is een bibliotheek in het dorpshuis gerealiseerd. Op de Beilervaart maakten inwoners kennis met de digitale wereld en er is een dorpswebsite opgezet.In de gemeente is er de komende tijd ook ruimte voor investeringen. Zo wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in bruggen en wegen. Ook staat er een nieuwe middelbare school in gebied De Haven in Beilen op de planning.