Enquête: Bent u tevreden over het afvalbeleid in uw gemeente?

ASSEN - Grijze container, groene container, container voor plastic of gaat dat toch in zakken? Zoveel gemeenten, zoveel verschillende manieren waarop met afval wordt omgegaan.

Om een beter beeld te krijgen van hoe afval wordt gescheiden in Nederland, hebben de regionale omroepen en de NOS een enquête gemaakt. Daarin wordt gevraagd naar het beleid dat wordt gevoerd in uw gemeente, hoeveel geld u daaraan kwijt bent en of u tevreden bent. De enquête over afvalscheiding kunt u hier invullen. De vragenlijst blijft twee weken online staan.Ook gemeenten krijgen vragen voorgelegd. Daarin wordt onder meer gevraagd hoe actueel het huidige beleid is en wat twee modelgezinnen per jaar moeten betalen voor hun afval.Op maandag 26 juni worden de uitkomsten van de enquêtes bekendgemaakt.