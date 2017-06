Gevaarlijke toegangsweg Bargeres richting Hondsrugweg Emmen aangepakt

De splitsing zorgt voor gevaarlijke situaties (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) Van twee kanten rijden automobilisten de Bargeres uit (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - De gevaarlijke weg van de Bargeres richting de Hondsrugweg in Emmen gaat flink veranderen. De gemeente Emmen laat er een rotonde aanleggen.

De rotonde is bedoeld om de Y-splitsing veiliger te maken. Volgens de gemeente gebeuren er regelmatig ongelukken of gaat het maar net goed als auto's vanuit de Bargeres richting de splitsing komen rijden.



De gemeenteraad vroeg eerder al aandacht voor de onveilige situatie in de Emmer wijk Bargeres en in de begroting voor 2018 is dit punt dus opgenomen. In totaal kost de rotonde 800.000 Euro.



In 2018 begint de bouw, al kon wethouder Jisse Otter nog geen exacte datum geven. Ook is nog niet duidelijk wanneer de rotonde af is.

Door: Ronald Oostingh