Stadsmuzikant Groningen: Mijn hart ligt in Drenthe en dat komt altijd terug in mijn muziek

GRONINGEN/ROLDE - Joost Dijkema uit Rolde is gisteravond gekozen tot stadsmuzikant van Groningen. Hij nam het in muziekpodium Vera op tegen The Given Horse en Lou de Leeuw.

Joost Dijkema

"We gingen gezellig met zijn allen een biertje drinken. Er was geen strijdgevoel, al was het natuurlijk wel een competitie", zegt Dijkema over de bewuste avond. "Het publiek heeft bepaald, we hebben een heel leuke avond gehad.""Ik ben gevraagd voor de nominatie, toen twijfelde ik wel. Misschien zijn er mensen die veel meer recht hebben op zo'n titel. Vorig jaar heb ik een goede plaat gemaakt, een bevlogen tijd gehad en daar zit ik nu nog middenin. En toen dacht ik: weet je wat, ik doe gewoon mee. Het klinkt ook gewoon leuk: stadsmuzikant van Groningen."Als stadsmuzikant moet Dijkema in twee jaar tijd twee nummers maken over Groningen. "Daar ben ik nog niet mee begonnen, maar dat gaat zeker lukken. Gelukkig hoeft het niet in het Gronings, het mag ook gewoon in het Engels."De kersverse stadsmuzikant voelt zich thuis in Groningen. "Ik woon er al negen jaar. Hoewel ik ben geboren en getogen in Drenthe. Ik fiets graag van Groningen naar Rolde, daar in die omgeving. Mijn hart ligt wel gewoon in Drenthe, en dat zal altijd terugkomen in mijn muziek."Dat hij nu een echte titel heeft, maakt weinig indruk op de Roldenaar. "Ik maak geen muziek voor de faam, ik maak muziek voor de kunst."