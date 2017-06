Verwarde man die tieners gijzelde moet naar de kliniek

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 32-jarige man uit Hoogeveen die vorig jaar in augustus in zijn woonplaats twee tieners probeerde te gijzelen, moet de kliniek in. De rechtbank heeft bevolen dat de man per direct wordt opgenomen.

Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd, met een extra lange proeftijd van vijf jaar.De man kampt met ernstige psychische stoornissen en is verward. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De klinische opname is noodzakelijk , vinden de rechters, anders is de kans te groot dat de man opnieuw toeslaat. De opname mag maximaal een jaar duren, daarna wordt hij begeleid. Hij mag de komende vijf jaar zijn gezicht niet in Hoogeveen laten zien of contact opnemen met zijn slachtoffers. Hij moet hen een schadevergoeding betalen van 1.520 euro.De man sprak vorig jaar een jongen en meisje van 16 en 14 jaar oud op het voetbalveld aan. Hij trok een mes en greep het meisje bij de keel. De jongen rende er van door. Toen zag ook het meisje een kans om zich los te rukken en weg te rennen. Beiden riepen hulp in. Hun aanvaller werd kort daarop aangehouden. De rechter vond dit een ernstige zaak, omdat niets vermoedende tieners doodsangsten zijn aangejaagd.De Hoogevener heeft last van dwanggedachtes. Hij wil blonde meisjes met blauwe ogen wat aandoen, die op een ex-vriendin van hem lijken. Hij wilde die dag in augustus hulp, maar kreeg die niet. Het idee was om een meisje vast te binden en dan de hulpdiensten te bellen. Hij wilde op die manier hulp afdwingen.De man zit sinds december in een kliniek in Assen. Daar blijft hij voorlopig zitten.