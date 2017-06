Emmen moet keuzes maken om klein begrotingstekort 2018 weg te werken

EMMEN - De gemeente Emmen moet keuzes maken om de begroting voor 2018 rond te krijgen. Op dit moment staat er een tekort van 86.000 in de boeken, en daar kan mogelijk nog een miljoen bij komen.

Vandaag presenteerde wethouder Jisse Otter de kadernota waar dit in staat. In totaal heeft de gemeente 400 miljoen te besteden, de grote vraag is wat de prioriteiten zijn.In de kadernota staat beschreven waaraan de gemeente Emmen in 2018 allemaal geld wil uitgeven. Van eigen personeelskosten tot groenonderhoud en investeringen in duurzame woningbouw. Of zoals wethouder Jisse Otter zegt: "We zijn eigenlijk een enorm grote winkel, waar we ontzettend veel producten verkopen."Het document is de voorloper van de uiteindelijke begroting, en één spelregel is duidelijk en belangrijk: een gemeente moet zwarte cijfers schrijven. En hoewel er een tekort is, de wethouder maakt zich geen grote zorgen: "We hebben ook wel eens een tekort van tien miljoen gehad."Wel of geen zorgen, het tekort moet hoe dan ook aangepakt worden. De gemeente kijkt onder andere naar investeringen in de openbare ruimte. Concrete voorbeelden daar van zijn de aanpak van het stationsplein en wegen en fietspaden in de gemeente."Dat heeft te maken met het programma 'Emmen vernieuwt', daarin zitten een aantal grote projecten in de gemeente", legt Otter uit. Emmen moet dus goed gaan nadenken welke grote projecten het wel wil en welke pas later of helemaal niet worden uitgevoerd.Behalve goed naar het eigen huishoudboekje kijken hoopt wethouder Otter vandaag of morgen ook te horen hoeveel geld er vanuit de zogenoemde meicirculaire richting Emmen komt. Kortweg: een jaarlijks bedrag vanuit Den Haag om de begroting weer mee op te krikken. Een leuk bedrag is welkom in Emmen, want de verwachting is dat de huishoudportemonnee de komende jaren niet flink gevuld is.Zo heeft de gemeente te maken met hogere kosten door stijgende pensioenpremies (kost een miljoen extra), mogen straten niet meer chemisch gereinigd worden (ruim twee ton extra) en kost de jeugdhulp meer de komende jaren. "Dit zijn kosten waar we niks aan kunnen doen, maar ze zijn er wel", aldus Otter.Op het gebied van zorg (sociaal domein) moet de gemeente de komende jaren flink aan de bak, want er worden tekorten verwacht. In 2017 was daar nog een reservepotje met 11,4 miljoen euro, dat is na 2018 nog maar 0,4 miljoen.Wie zo'n 400 miljoen in een jaar te besteden heeft investeert natuurlijk ook. Zo geeft de gemeente geld uit aan gevaarlijke oversteken bij onder andere scholen, zet het een buurtcultuurfonds op om culturele activiteiten te ontplooien en gaat er geld naar groenonderhoud in dorpen en wijken.Ook gaat er zo'n 2 miljoen naar duurzaamheid. "We hebben met gemeenten en energiemaatschappijen afgesproken dat we in 2040 van gas af willen", ligt Otter toe. Een flinke taak wat onder andere inhoudt dat de gemeente meer gaat inzetten op isoleren, zonnepanelen en het afbreken van oude woningen voor nieuwbouw.De grote vraag voorafgaand aan het bespreken van de uiteindelijke begroting is natuurlijk: wat merkt de burger ervan? Nou, misschien niet bijster veel. "Er wordt vaak geklaagd over hoge gemeentelijke lasten, die hebben we een aantal jaren weten te bevriezen. Maar de OZB gaat nu, volgens bestuursafspraak, met 1 procent omhoog."Verder zal de Emmenaar de investeringen vooral merken in eigen omgeving. Bijvoorbeeld in het aanpakken van een gevaarlijke splitsing in de Emmer wijk Bargeres , de verbreding van de Verlengde Herendijk richting Parc Sandur en de aanpak van gevaarlijke oversteken bij scholen.Een klein tekort dus, "maar we kunnen rustig slapen" , knipoogt wethouder Otter. De gemeenteraad bespreekt binnenkort de kadernota, dan wordt duidelijk welke keuzes er gemaakt worden om de uiteindelijke begroting zonder rode cijfers te krijgen.