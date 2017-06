Theaterstuk van vluchtelingen in Hoogeveen genomineerd voor Gouden C

HOOGEVEEN - De theatermakers van Loods13 zijn met het project 'Thuis in Hoogeveen' genomineerd voor de Gouden C, een landelijke prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor projecten uit 2016 die impact hebben, inspireren en innoverend zijn.

Hiermee maakt 'Thuis in Hoogeveen' kans om een jaar lang de titel 'project dat je Mee Moet Maken' te mogen dragen. Thuis in Hoogeveen is een theatervoorstelling die Loods13 samen met ruim twintig Syrische vluchtelingen maakte.Met Thuis in Hoogeveen gingen zeven theatermakers van Loods13 op zoek naar de persoonlijke kracht en talenten van eenentwintig Syrische nieuwkomers, zodat zij deze ontdekken en leren inzetten in de Nederlandse samenleving.In samenwerking met de gemeente Hoogeveen werd dit theaterproject onderdeel van het inburgeringstraject. De voorstelling was succesvol in Hoogeveen en wordt in september in Groningen, met ondersteuning van het NNT, uitgevoerd.De winnaar van de Gouden C moet een inspiratiebron zijn voor (culturele) instellingen om op een creatieve manier met cultuurparticipatie om te gaan. Dit kan onder meer zijn omdat het project een vernieuwende werkwijze heeft of met weinig middelen een grote groep deelnemers bereikt.Een stem uitbrengen voor de Gouden C kan via de website van Cultuurparticipatie