Vredeveldsetunnel is een 'gevaarlijke hindernis voor rolstoelgebruikers'

ASSEN - Na lange tijd is de Vredeveldsetunnel, de tunnel die onder het spoor doorloopt en Oost-Assen met het centrum verbindt, weer open. Niet tot vreugde van iedereen, want volgens Arnold Palthe 'is deze hindernis een gevaar voor rolstoelgebruikers'.

"Aan de centrumzijde is het pad naar de tunnel veel te steil, er kunnen gevaarlijke dingen gebeuren", laat Palthe weten. "Voordat je het weet staat een rolstoelgebruiker scheef op de rijbaan of erger nog, gekanteld."



Margriet Greving, programmamanager FlorijnAs van de gemeente Assen, vertelt dat de Vredeveldsetunnel nooit bedoeld is voor rolstoelgebruikers. "Het is altijd al een fiets- en voetgangerstunnel geweest."



Er is wel een oplossing voor rolstoelgebruikers, maar die laat nog wel even op zich wachten. "De perrontunnel op het station krijgt drie liften. Daar kunnen rolstoelgebruikers langsgaan als ze van Assen-Oost naar het centrum willen. Die tunnel is medio 2018 klaar. Tot die tijd kunnen mensen in een rolstoel die de tunnel te steil vinden de spoorwegovergang op de Spoorstraat gebruiken."



Het alternatief is makkelijker begaanbaar voor rolstoelgebruikers, toch is het wel een heel stuk omrijden. Van de Vredeveldseweg naar de Stationsweg kost je al snel vijftien minuten lopen. Daarnaast moet de rolstoelgebruiker de drukke Overcingellaan passeren, maar de gemeente heeft op dit moment geen beter alternatief.



Werkzaamheden Vredeveldsetunnel

De Vredeveldsetunnel was afgesloten vanwege werkzaamheden, maar is sinds gisteren weer open. Onder andere het wegdek en de steilheid van het pad aan de oostzijde zijn aangepakt.

