Voormalig schoolhoofd bouwt school in Oranje om tot woningen

In het voormalige schoolgebouw komen vier appartementen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Eigenaar Marco Gerritsen is druk aan het verbouwen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) In de oude lokalen komt een keuken en woonkamer (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ORANJE - "Ik had niet gedacht dat ik als oud-directeur van deze school nog huisjesmelker zou worden", lacht Marco Gerritsen.

De inwoner van Oranje is eigenaar van de school waar hij zelf ruim twintig jaar directeur is geweest en waar hij naast woont.



'Mijn kinderen verklaren me voor gek'

"Het gebouw was hiervoor van de stichting Oud Oranje. Wij als stichting hadden er een bed and breakfast in, maar krijg dat maar eens rendabel", zegt Gerritsen. "'De stichting hield op te bestaan en uiteindelijk was woningbouw de beste bestemming. Mijn kinderen verklaren mij voor gek, dat ik hier op mijn zeventigste nog aan begin."



Er komen vier appartementen in het gebouw uit 1921. "In het oude lokaal komt de woonkamer met keuken", vertelt de oud-schooldirecteur. Op de bovenverdieping komen drie slaapkamers met badkamer. "Dat was altijd de zolder van de school. De oude houten balken blijven intact."



'Het moet wel leuk blijven'

Gerritsen krijgt hulp van een vriend van hem, die timmerman is. Veel doet hij zelf. "Het is leuk om te doen. Ik ben hier bijna elke dag aan het klussen", zegt hij vanaf de trap, met de schuurmachine in zijn handen. De eerste appartementen zijn voor de bouwvak af. "Ik heb geen harde deadline. Het moet wel leuk blijven om hier te klussen."



Naast drie appartementen komt in het voorste gedeelte van de school een studio. "De prijs blijft onder de grens van huursubsidie. Zodat het toegankelijk blijft. Het enige is: je komt in Oranje te wonen, zonder voorzieningen. Sommige mensen willen dat, anderen juist niet", zegt Gerritsen. De eerste twee appartementen zijn al vergeven.

