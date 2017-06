Meerdere gewonden bij ongeluk Roswinkel

Er zouden drie personen gewond zijn geraakt (foto: Persbureau Meter)

ROSWINKEL - Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de N391 bij Roswinkel zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Volgens getuigen gaat het om drie slachtoffers. Ook is de traumahelikopter opgeroepen. Hoe het ongeluk is gebeurd is niet bekend. De auto ligt op de kant in de berm.



De weg is voorlopig dicht.