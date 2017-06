Schuur gaat in vlammen op in Elim

De schuur is compleet verwoest (foto: Persbureau Meter)

ELIM - De brandweer moest vanmiddag uitrukken om een schuurbrand aan de Marten Kuilerweg in Elim te blussen.

De schuur was niet meer te redden en is in vlammen opgegaan.Vermoedelijk is de brand ontstaan door een vuurton naast de schuur, waarin een vuur brandde.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.