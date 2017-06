Vier op de tien Drenten zijn digibeet

Dick Boswijk en Paula Vierkant volgen de cursus digitale vaardigheden (foto: Petra Wijnsema)

ASSEN/ZUIDLAREN - Zo'n veertien procent van de Drenten heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Maar een nog veel groter deel is digitaal niet vaardig: veertig procent.

"Als je dat vertaalt dan gaat het om 150 duizend mensen. En dat zijn niet alleen ouderen. Jongeren zijn heel snel met de smartphone wat betreft sociale media, maar als het gaat om het aanvragen van bijvoorbeeld studiefinanciering, haken ook zij af", zegt Lammie van der Tuuk, bibliotheekmanager Noordoost Drenthe.



Taalhuis in iedere gemeente

Vanmiddag is in Zuidlaren het Taalhuis Tynaarlo geopend. In november volgt de gemeente Noordenveld en dan zijn alle gemeenten in Drenthe voorzien van een plek voor vragen over de digitale snelweg. "Als je digitaal niet vaardig bent, heb je niets aan een website waar je antwoorden kunt vinden. Het is daarom belangrijk dat er een fysieke plek is waar mensen terecht kunnen", aldus Van der Tuuk.



De Taalhuizen bieden onder meer digitale vaardigheidscursussen aan. Aanvankelijk werd alleen een cursus e-overheid aangeboden, maar uit de aanmeldingen bleek al snel dat veel mensen überhaupt niet weten hoe ze met een computer om moeten gaan. Daarom wordt nu ook een basiscursus digitale vaardigheden aangeboden.



Digiboot gemist

Dick Boswijk (83) en Paula Vierkant (76) uit Tynaarlo zijn nu bezig met de basiscursus 'Klik en tik'. "Dat bevalt heel goed", zegt Boswijk.



Ze gingen al met pensioen toen het op hun werk nog niet noodzakelijk was om met computers te werken; ze hebben als het ware de digitale boot gemist. Nu leren ze alsnog hoe ze een e-mail kunnen versturen en een Word document op kunnen slaan.



In de toekomst hopen ze computer vooral te gebruiken als digitale encyclopedie. Internetbankieren is een brug te ver. "Vanwege de privacy doe ik dat liever niet", zegt Vierkant.