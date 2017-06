WhatsAppende bestuurder krijgt werkstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval

GRONINGEN/BEILEN – Een 65-jarige man uit Diphoorn heeft voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval bij Westerbork een werkstraf van 240 uur opgelegd gekregen.

De man had meer aandacht voor een vergeten afspraak en WhatsApp dan voor het verkeer, oordeelde de rechter.Volgens de rechter valt de appende bestuurder zeer onvoorzichtig rijgedrag te verwijten. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd. En daarbovenop een rijontzegging van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.Het ongeval gebeurde op 25 september 2015 op de N381 bij Westerbork. Het verkeer stond stil vanwege een rijdende wegafzetting. De man uit Diphoorn botste met zijn Landrover op de achterste wagen in de rij. In die wagen zat een 74-jarige vrouw en haar zoon. Hun wagen belandde door de klap in de sloot. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. Haar zoon raakte ernstig gewond.De 65-jarige bestuurder van de Landrover zag de file niet. Hij had ook niet de alarmlichten opgemerkt. Zijn aandacht lag op dat moment bij zijn mobiele telefoon. Kort voor het ongeval belde hij nog met zijn werk. En een minuut voor de botsing was met zijn telefoon nog een WhatsApp bericht verstuurd.De man is eerder al eens beboet voor te hard rijden.