Geld van Noordenveld voor nieuwe expositie Gevangenismuseum

Geld voor Gevangenismuseum Veenhuizen (foto: Google streetview)

VEENHUIZEN - Het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen krijgt 50.000 euro van de gemeente Noordenveld. Het gaat om een bijdrage voor vernieuwing van de vaste expositie over de geschiedenis van de strafkolonie.

De huidige tentoonstelling is twaalf jaar oud en volgens directeur Peter Sluiter aan vernieuwing en uitbreiding toe, omdat er in de loop der jaren veel meer bekend is geworden over het gevangenisdorp.



Pauperparadijs en Kinderkolonie

"Dankzij de onderzoeken en boeken van Susanna Jansen met het Pauperparadijs en Wil Schackmann met de Kinderkolonie is er oneindig meer meer bekend geworden over het leven in de strafkolonie Veenhuizen. Wat voor mensen zaten er, hoe was het om daar gedwongen te wonen, en hoe zat het met de weeskinderen die er zaten. Al die informatie, die willen we graag in onze nieuwe tentoonstelling verwerken", aldus Sluiter.



De nieuwe expositie moet één samenhangend verhaal vertellen over vrijheid, opsluiting, armoede en heropvoeding. Het gaat om het beeld van Veenhuizen vanaf de stichting van de Kolonies van Weldadigheid in 1818.

Daarbij was het dorp eerst de opvangplek voor honderden weeskinderen. Later kwamen daar de bedelaars en landlopers bij. In 1859 werden de bedelaarsgestichten van Veenhuizen door Justitie omgevormd tot strafinrichtingen. Het werd een gesloten gevangenisdorp, waar alleen gevangenispersoneel mocht wonen.



Publiekstrekker

De nieuwe tentoonstelling beslaat volgens Peter Sluiter het verhaal van Veenhuizen vanaf 1818 tot 1984, het jaar dat Veenhuizen geen gesloten dorp meer was en er ook mensen van buitenaf konden wonen.

B en W van Noordenveld vinden het belangrijk om de expositie mede te financieren, omdat het Gevangenismuseum met bijna 150.000 bezoekers een grote publiekstrekker is en van belang is voor de lokale economie. Ook vanwege de nominatie voor de Unesco Werelderfgoedstatus, is het volgens het college van belang dat het verhaal van Veenhuizen goed verteld wordt.



Acht ton

Het totale vernieuwingsproject kost acht ton. De provincie heeft al een bijdrage toegezegd van 590.000 euro. Met het geld van de gemeente Noordenveld is de financiering volgens Sluiter rond, want het Gevangenismuseum zelf steekt er bijna twee ton in. In april volgend jaar moet de vernieuwde tentoonstelling klaar zijn.

Door: Margriet Benak Correctie melden