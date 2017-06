Nieuwe algemeen directeur Drents Museum: ‘Ik zit in een achtbaan’

Harry Tupan is de nieuwe algemeen directeur bij het Drents Museum (foto: Sake Elzinga)

ASSEN - Harry Tupan is de nieuwe algemeen directeur van het Drents Museum in Assen. Een rol waar de 59-jarige Hoogevener heel dankbaar voor is.

Ervaring binnen het museum heeft Tupan overigens genoeg, want hij was eerder al hoofd commerciële zaken, hoofd collecties en presentaties en adjunct-directeur actief.



Tupan vertelt dat hij enthousiast is over de nieuwe uitdaging. Het besef van de nieuwe functie daalt langzaam bij hem in. “Ik zit in een soort achtbaan. Ik krijg vanuit het hele land felicitaties. Dat doet me goed.”



Op de vraag of het handig is dat een Drent de functie van algemeen directeur bij het Drents Museum krijgt, antwoordt Tupan bevestigend. “Het kan gemakkelijk zijn als je Drents kunt spreken en over een groot netwerk in onze provincie beschikt. Maar het is belangrijker dat je vakbekwaam bent.”



Groei

Het Drents Museum kende de afgelopen jaren een enorme groei. In 2016 kwamen er 215.000 bezoekers naar het museum. “Die lijn willen we vasthouden”, geeft Tupan aan. “Daarom zoeken we versterking in de vorm van een zakelijk directeur die onze gelederen komt versterken.” Solliciteren heeft overigens niet veel zin, geeft Tupan aan. “Een speciaal wervingsbureau zoekt naar geschikte kandidaten.”



En wat nu als het Stedelijk Museum belt met een mooie aanbieding? Tupan lacht: “Ik behoor in Drenthe en blijf dus de artistieke leiding van het Drents Museum doen.”