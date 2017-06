Piet van Dijk nieuwe burgemeester Aa en Hunze

GIETEN - Piet van Dijk (54) uit Nij Beets wordt de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze. De vertrouwenscommissie maakte de naam van de nieuwe eerste burger vanavond bekend tijdens een extra raadsvergadering.

Piet van Dijk volgt Eric van Oosterhout op, die sinds maart van dit jaar burgemeester van Emmen is. Van Dijk is nu wethouder bij de gemeente Opsterland.De taken van Van Oosterhout werden sinds die tijd waargenomen door waarnemend burgemeester Jan Hoekema. Op de vacature voor burgemeester van Aa en Hunze solliciteerden 24 mannen en 10 vrouwen.Van Dijk moet voor hij echt burgemeester van Aa en Hunze is eerst nog op gesprek bij de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna wordt hij beëdigd door de koning.