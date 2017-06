Drenten willen netwerker en verbinder als nieuwe commissaris van de koning

In Emmen werd mensen gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - Drenthe wil een nieuwe commissaris van de koning die vooral een verbinder en een netwerker is. Dat is de voorzichtige gemene deler van alle reacties die het Drents Parlement van de Drentse bevolking binnen kreeg op de oproep 'praat mee over uw nieuwe commissaris.'

In totaal deden 2182 Drenten mee aan de enquête van het Drents Parlement.



Dit zijn de meest voorkomende uitkomsten: mijn commissaris...

- is gericht op samenwerking binnen en buiten Drenthe

- brengt belangen en mensen bij elkaar

- behartigt de Drentse zaak binnen en buiten Drenthe

- is benaderbaar, mensgericht

- staat midden in de Drentse samenleving

- is in staat knopen door te hakken

- krijgt zaken voor elkaar

- heeft inlevingsvermogen

- zorgt voor samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en organisaties

- maakt zich hard voor de leefbaarheid van stad en platteland



Vice-voorzitter van het Drents Parlement Johan Baltes ziet in de meest genoemde kwaliteiten dat de Drentse bevolking vooral een verbinder en netwerker als nieuwe commissaris van de koning wil.



Wat zien we hiervan terug in de profielschets?

"We gaan zeker in de profielschets zaken terug zien die de Drentse bevolking als belangrijk heeft genoemd", zegt Baltes. "Wat er precies in komt weet ik nu nog niet. We hebben ook maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties en burgemeesters om hun mening gevraagd. En de partijen in het Drents Parlement natuurlijk ook. Al die input gaat samen leiden tot de profielschets."



Baltes is tevreden over het aantal Drenten dat mee deed aan de enquête. Hoewel bijna 50 procent in de leeftijd van 50 tot 70 jaar zit is er een ook goede deelname in alle andere leeftijdsgroepen. Het aantal deelnemers naar regio geeft een heel verspreid beeld over de provincie, de meeste reacties kwamen binnen uit de gemeente Emmen (18,6 procent) en Assen (17 procent). Leuk weetje: via de speciale Facebooksite van het Drents parlement kwamen de meeste deelnemers in aanraking met de enquête (29 procent) maar via alle kanalen van RTV Drenthe samen kwamen nog meer mensen bij de enquête (38,3 procent).



Hoe nu verder?

Op 21 juni moet de profielschets klaar zijn. Minister Ronald Plasterk komt hem dan ophalen.

Op basis van de profielschets komt er een vacature waarop kandidaten kunnen solliciteren.

De minister maakt een eerste selectie uit de binnengekomen sollicitatiebrieven. Hij legt de selectie voor aan de vertrouwenscommissie van het Drents Parlement. De commissie nodigt de kandidaten uit voor één of meerdere gesprekken en maakt een keuze voor de twee meest geschikte kandidaten. Het Drents Parlement bekijkt dan of ze de keuze overnemen en beide of één van de kandidaten bij de minister aanbevelen.

