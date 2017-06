Statenlid Ronald Koch (PvdA) neemt ontslag

ASSEN - PvdA-Statenlid Ronald Koch stopt met zijn werkzaamheden in het Drents parlement. Waarnemend commissaris van de koning in Drenthe, Jozias van Aartsen, heeft de ontslagbrief van Koch inmiddels ontvangen.

Het besluit heeft te maken met een nieuwe baan. Per 28 augustus treedt Koch in dienst als directeur financiën en inkoop bij de gemeente Groningen. Dit werk valt volgens Koch niet te combineren met het statenlidmaatschap.Ronald Koch was bezig aan zijn eerste periode als PvdA-Statenlid in het Drents parlement. De Statenfractie van de PvdA betreurt het vertrek, die onder meer intensief betrokken was bij het veiligstellen en uitbreiden van werkgelegenheid in Drenthe. Zo zette hij zich in om de rechtbank in Assen te behouden. Koch was naast woordvoerder economie ook woordvoerder financiën.