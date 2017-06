Woonvorm voor Molukse ouderen geopend

ASSEN - Drenthe heeft sinds vandaag een woonvorm voor Molukse ouderen. De afdeling van verzorgingshuis de Slingeborgh telt tien kamers en een gezamenlijke woonruimte.

De sfeer van de Molukken is vandaag duidelijk aanwezig in het verzorgingshuis. Dames in Oosterse kleding en met een grote bloem in hun haar doen een dans op Molukse muziek. In de zaal zijn zo'n 200 toeschouwers aanwezig die allemaal een kijkje komen nemen bij de nieuwe afdeling.



Meer aanspraak

Molukse ouderen die bijvoorbeeld aan dementie lijden kunnen sinds vandaag terecht bij de nieuwe afdeling van De Slingeborgh. "Als je samen praat komt het gevoel van vroeger weer boven", zegt Jan Ruhulessin. Hij gaat binnenkort op de nieuwe afdeling wonen. "In het verzorgingshuis waar ik nu woon ken ik niemand en heb ik weinig aanspraak."



Kruidnagels

De ruimtes zijn ingericht op de Molukse manier van leven. Zo is er bijvoorbeeld een flinke keuken om uitgebreide maaltijden te maken. Aan de muren hangen doeken en in de vensterbank staat een model van een schip dat helemaal is gemaakt van kruidnagels. In een half jaar tijd wordt kantoorruimte omgebouwd tot een nieuwe afdeling.



Gemeenschap

De vraag om een speciale afdeling komt uit de Molukse gemeenschap in de omgeving van Assen. Soortgelijke woonvormen vind je alleen aan de andere kant van het land.



Moeite

De zorg in Nederlandse instellingen is goed, maar de manier van leven is anders. "Je ziet dat onze Molukse ouderen daar moeite hebben", zegt Loes Hehanissa-Polnaja, die een van de bedenkers van de woonvorm is. "De omgangsvormen zijn anders en maar weinig mensen begrijpen Malijs."



De medewerkers op de afdeling hebben een cursus gehad in hoe ze moeten omgaan met Molukse ouderen.

