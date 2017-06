Tamboerpassage blijft, maar sterfhuisconstructie dreigt

Hoogeveen - Ondernemers in de Tamboerpassage hebben elkaar toegezegd de schouders eronder te zetten. Maar ondertussen is de gemeenteraad akkoord gegaan met een nieuwe binnenstadsvisie waarbij diezelfde ondernemers subsidie kunnen krijgen als ze stoppen of vertrekken.

De winkeliers in het overdekte winkelcentrum waren afgelopen najaar totaal verrast door het plan van het college de Tamboerpassage uit het winkelgebied te schrappen.Hoogeveen wil een kleiner winkelgebied en een reconstructie van de Hoofdstraat. Dat plan is nu aangenomen. En de Tamboerpassage blijft daarbij nu een winkelcentrum zolang als de ondernemers dat willen. Als een ondernemer stopt en subsidie vraagt, gaat de winkelbestemming van het pand af. De toekomst van de Tamboerpassage is daarom ongewis.Voorzitter Arie Veldman van de Vereniging van Eigenaren in de Tamboerpassage had liever gezien dat de hele binnenstadsvisie niet was aangenomen. Maar hij houdt toch vertrouwen in de toekomst. "Wat je algemeen hoort is dat er geen ondernemers zijn in de Tamboerpassage die plannen hebben om te vertrekken of te verplaatsen. Ondanks de zak met geld waar de gemeente de ondernemers mee lekker maakt. We gaan morgen gewoon weer winkeltje spelen."Zowel D66, VVD als GroenLinks kunnen zich niet vinden in de tussenoplossing die de collegepartijen hebben bedacht. "We zien een sterfhuisconstructie ontstaan", zegt D66-fractievoorzitter Peter Scheffers. "Het punt is dat er rotte kiezen kunnen ontstaan als een individuele ondernemer toch besluit te vertrekken met financiële steun die hij daarvoor krijgt. Dan vervalt de winkelbestemming en krijg je wel winkeltje, niet winkeltje in de Tamboerpassage."Ook ondernemerspartij VVD is tegen. Hennie Jager: " Wat er nu gebeurt is eigenlijk ondernemertjes wegpesten. Een sterfhuisconstructie, een gatenkaas maken en dan maar kijken hoe lang degene met de langste adem het volhoudt. Terwijl er al meer dan 40 jaar bloeiende ondernemers zitten."