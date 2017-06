'Wildernis in Drenthe' naar voorrondes Gouden Kalf

ASSEN - De natuurfilm 'Wildernis in Drenthe' van documentairemakers Henk en Janette Bos mag meedoen aan de voorrondes van het L'OR Gouden Kalf.

Dat schrijft Henk Bos op zijn twitteraccount.[twitter: https://twitter.com/Natuurfilmer/status/870316900533891072 De natuurdocumentaire van het echtpaar uit Assen ging eind vorig jaar in première. De film gooide direct hoge ogen en werd al vrij snel verlengd . Niet veel later ging de film landelijk de bioscopen in.In de L'OR Gouden Kalf Competitie doen Nederlandse speelfilms, korte films, documentaires en tv-drama’s mee. In verschillende categorieën valt een Gouden Kalf te behalen.