Ook Nieuw Buinen loopt hoofdklasse mis na afstraffing in Goes

VOETBAL - Nadat Alcides en VV Emmen de hoofdklasse al misliepen, is ook Nieuw Buinen er niet in geslaagd via de nacompetitie te promoveren. Nadat zondag, in eigen huis, al werd verloren van FC Boshuizen, was donderdagavond Goes met 7-0 te sterk voor de ploeg van trainer Geert Oosterloo.

Vanaf het begin was de thuisploeg de betere ploeg en Nieuw Buinen had geluk dat het na acht minuten al niet op achterstand kwam. Teun Ritmeester kopte de bal uit een corner, via de lat, over.



Achterstand

Zeven minuten later was het wel raak. Steve Schalkwijk bekroonde een individuele actie met de openingstreffer (1-0). Binnen het half uur verdubbelde Schalkwijk de score met zijn tweede treffer van de avond, nadat Erwin Schalke eerst de paal had geraakt. De 2-0 ruststand was dik verdiend.



Drie minuten na rust was de wedstrijd definitief gespeeld. Sherief Tawfik benutte een strafschop voor Goes (3-0). De Zeeuwen bleven werken aan het doelsaldo en ook aanvoerder Teun Rentmeester pikte zijn goaltje mee door de 4-0 te scoren, na ruim vijftig minuten spelen.



Rood

Na de 5-0 van Schakwijk, zijn derde van de avond, moest Nieuw Buinen met 10 man verder. Robert Hamming kreeg rood na een harde overtreding.



In de slotfase bepaalden Rentmeester en Mart de Kroo de eindstand op 7-0, zodat Nieuw Buinen ook volgend seizoen in de 1e klasse speelt.

