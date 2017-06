Politiehond Battje komt korps Noord-Nederland versterken

Politiehond Battje gaat in Noord-Nederland werken (foto: Politie Almelo)

ALMELO - Politiehond Battje vertrekt bij zijn korps in Almelo. Hij gaat werken bij de eenheid Noord-Nederland.

Op de facebookpagina van politie Almelo staat dat de keuze van hogerhand komt. ‘In verband met nieuw beleid is besloten dat de laatste lichting jonge honden niet bij hun huidige baasjes mogen blijven. Sterker nog: Battje is gisteren opgehaald door zijn nieuwe baas.’



Populair

Battje de politiehond is populair in Twente. Zo kreeg hij regelmatig aandacht op Facebook. Mensen reageren daar dan ook teleurgesteld op het feit dat de Mechelse herder weggaat. Toch hoeven mensen niet al te verdrietig te zijn. Zijn nieuwe baas gaat af en toe wat foto’s en filmpjes opsturen naar Battjes oude werkgever, die het vervolgens op Facebook deelt.



Daarnaast komt er nog een kinderboek uit waar Battje de hoofdrol in speelt. Het boek, getiteld ´Battje en de bandenprikker´, verschijnt in september. De snuffelspeurder zal eregast bij de boekpresentatie zijn.