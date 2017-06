'Burgers van Assen mobiliseren tegen gaswinning'

Gaswinning bij Assen (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

ASSEN - 'De strijd tegen de gaswinning gaan we met één brief vanuit het stadhuis aan de Noordersingel niet winnen. Het is een zaak van heel Assen, dus alle 30.000 huishoudens moeten een brief sturen'.

Die oproep deed de SP Assen vanavond in de raad. De fractie wil daarom heel Assen mobiliseren. Tot 19 juni kan er bij het ministerie van Economische Zaken protest ingediend worden tegen de gaswinning voor kleine velden in en rond Assen.



De Asser gemeenteraad stuurt een afwijzing, omdat het winningsplan aan alle kanten rammelt, de risico's onvoldoende onderzocht zijn en de schadeafhandeling niet goed geregeld is. Maar de SP wil meer.



Heel Assen gaswinningsgebied

"Niet alleen de wijk Marsdijk en het dorp Loon krijgen ermee te maken. Met het nieuwe winningsplan van de NAM voor de kleine gasvelden wordt heel Assen in feite gaswinningsgebied. Het is dus een zaak van heel Assen", aldus Alie Dekker van de SP. "Wat betekent dit voor bedrijven? Komen die nog wel naar Assen, en willen mensen straks nog wel in Assen wonen. Daarom moeten we de hele gemeente mobiliseren."



Motie

In een motie samen met CDA en GroenLinks, riep de partij op om als gemeentebestuur bij alle 30.000 huishoudens in Assen de berichten van de Brink te bezorgen. Zo hoeven de Assenaren het gemeentelijke bezwaar tegen de gaswinning alleen nog maar te ondertekenen. "Het is voor gewone burgers allemaal al zo ingewikkeld deze hele procedure rond het gaswinningsplan. Laten we het daarom eenvoudig maken voor onze burgers."



Downloaden onvoldoende

Alleen een link via de gemeentelijke website, die te downloaden is als zienswijze, vinden SP, CDA en GroenLinks niet voldoende.

Burgemeester Marco Out vond aanvankelijk van wel. Ook is er volgens hem op het stadhuis een papieren versie af te halen, om als protest op te sturen naar het ministerie van Economische Zaken. Verspreiding van ook nog eens de gemeentelijke tekst via Berichten van de Brink, die te ondertekenen is, zou niet echt nodig zijn. "We bedienen op alle fronten al de burgers, zodat ook zij een zienswijze kunnen indienen."



Opzetten burgers tegen overheid

D66, VVD en PvdA hadden ook bedenkingen tegen het verspreiden van een al kant-en-klare zienswijze in de gemeentelijke Berichten van de Brink in de huis-aan-huis-bladen. "Het voelt toch als het opzetten van de burgers tegen de overheid, daar voelen we niet zoveel voor", aldus D66-fractievoorzitter Bob Bergsma.



Maar volgens SP-raadslid Dekker moet Assen oppassen dat de termijn, tot 19 juni bezwaar maken, niet ongemerkt voorbij gaat. "Zoveel tijd is er niet meer. Zorg nou gewoon voor een publieksvriendelijke tekst, bij alle 30.000 inwoners, wat mij betreft desnoods met een envelopje erbij. Zo'n link downloaden, is weer een extra handeling en wordt in een druk huishouden al snel vergeten. Dat is toch weer te veel gedoe."



Toch toezegging

Burgemeester Out zegde uiteindelijk toch toe dat er op 14 juni een korte publieksvriendelijke tekst verschijnt in Berichten van de Brink. "Ik wil over zo'n stukje tekst geen gedoe. We zijn het er allemaal over eens, dat de gaswinningsplannen zoals die er nu liggen niet deugen. Dan gaan we niet twisten over zo'n publicatie."

Door: Margriet Benak Correctie melden