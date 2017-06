Financiële problemen bij geprivatiseerd sportpark Valthermond

EXLOO - Het vorig jaar geprivatiseerde sportpark De Meent in Valthermond heeft een financieel probleem. Dat is ontstaan door een geschil met de belastingdienst over teruggave van btw. De gemeente helpt met een overbruggingskrediet.

De kwestie kwam vanavond uitvoerig ter sprake in de gemeenteraad. “Hoe heeft het zo ver kunnen komen?” verzuchtte Henk Zwiep van de PvdA. “Heeft de gemeente de stichting te weinig ondersteuning geboden in de contacten met de fiscus?”, zo vroeg de PvdA-voorman zich af.



Risico’s

Alle partijen in de raad stemden in met een overbruggingskrediet van 94.342 euro aan de stichting Exploitatie Sportpark De Meent. “We kunnen de vrijwilligers die keihard hebben gewerkt aan de nog lopende opknapbeurt niet laten zitten. Maar er zitten risico’s aan dit krediet. Als het niet terugbetaald kan worden moet het niet automatisch een subsidie worden”, aldus Erik Huizing van de VVD.



Wethouder Frits Alberts benadrukte dat de stichting niets te verwijten valt. “De conclusie is gewoon dat zo’n traject met de belastingdienst erg ingewikkeld is. Er is inmiddels bezwaar gemaakt en wij zijn optimistisch dat het toch goed komt.”



Borger-Odoorn gaf de stichting vorig jaar bij de privatisering een bedrag van 495.000 euro mee voor renovatie en uitbreiding van het sportcomplex in Valthermond.

