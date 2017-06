'Eind deze maand nader beeld van FOC'

ASSEN - Eind deze maand komt er meer duidelijkheid over een Factory Outlet Center bij Assen als onderdeel van de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit.

Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat vanavond bij de bespreking van de binnenstadsvisie in de raadsvergadering. "Ik zeg niet dat er dan een definitief plan ligt, maar er is dan een nader beeld te geven over de invulling van het gebied."De gemeente Assen wil het Factory Outlet Center doorzetten, als onderdeel van meerdere toeristisch-recreatieve attracties bij Assen-Zuid, zoals ook het ijscomplex Ice World Drenthe, TT World en een ander outdoor-initiatief. Maar het FOC maakt alleen kans als initiatiefnemer Raymond Coronel samen met Assen met een totaalplan bij de provincie komt. Want die moet planologisch toestemming geven.Het FOC kwam ter sprake, omdat Assen verder aan de slag gaat met aanpak van de binnenstad. Enkele partijen, waaronder CDA, SP en GroenLinks, willen dan beslist geen FOC. De gemeenteraad van Assen steunt de binnenstadsvisie die het winkelgebied kleiner en aantrekkelijker moet maken en de leegstand moet oplossen.Wel vragen sommige partijen zich af, of er wel genoeg tempo gemaakt wordt, zoals de VVD, en hoe snel er concreet iets gebeurt in de stad.Op dit moment is de gemeente volgens wethouder Hoogeveen druk bezig met het aanstellen van een kwartiermaker. Die moet een nieuwe binnenstadsorganisatie opzetten, werkbudgetten maken en een werkagenda voor uitvoering van projecten opstellen. Daarna kunnen er stappen gemaakt worden. Verwachting is dat de kwartiermaker binnen twee weken bekend is.De gemeente legt twee miljoen euro op tafel voor de binnenstad en de provincie drie miljoen uit het binnenstadsfonds.